В Тюмени прошели конкурсы «Таң йолдызы-Утреняя Звезда” и «Халык сәнгате»- «Народное искусство»

27 марта в Доме культуры «Торфяник» в рамках Дней татарской культуры в Тюменской области прошел гала-концерт победителей XXX областного конкурса детского творчества тюркоязычных народов «Таң йолдызы-Утреняя Звезда – 2021» и XI областнго конкурса самодеятельного художественного творчества «Халык сәнгате»- «Народное искусство»-2021.
Центр татарской культуры представили лауреаты 1-й степени – коллективы: хореографическая студия “Аккош”, инструментальный ансамбль “Барбарис”, народный татарский ансамбль “Ахтамушки”, фольклорный ансамбль “Вак бэлеш”, татарский молодёжный ансамбль “Томэн нуры”.