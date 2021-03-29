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В Тюмени прошели конкурсы «Таң йолдызы-Утреняя Звезда” и «Халык сәнгате»- «Народное искусство»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Соотечественники, 29.03.2021 0 8

27 марта в Доме культуры «Торфяник» в рамках Дней татарской культуры в Тюменской области прошел гала-концерт победителей XXX областного конкурса детского творчества тюркоязычных народов «Таң йолдызы-Утреняя Звезда – 2021» и XI областнго конкурса самодеятельного художественного творчества «Халык сәнгате»- «Народное искусство»-2021.

Центр татарской культуры представили лауреаты 1-й степени – коллективы: хореографическая студия “Аккош”, инструментальный ансамбль “Барбарис”, народный татарский ансамбль “Ахтамушки”, фольклорный ансамбль “Вак бэлеш”, татарский молодёжный ансамбль “Томэн нуры”.

МАУК Центр Татарской Культуры г. Тюмень

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