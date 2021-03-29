В городе Ноябрьск состоялся «Дуслык фестивале»

В городе Ноябрьск состоялся первый региональный фестиваль «Дуслык фестивале». Участниками фестиваля стали гости из многих городов не только Ямало-Ненецкого округа, но и из Татарстана и из Сургута. Мероприятие прошло для сохранения, развития и поддержки татарской культуры, обмена опытом работы общественных организаций, творческих коллективов и исполнителей.

Одной из «изюминок» мероприятия стал конкурс на самый лучший чак-чак – блюдо, ставшее национальным брендом. Больше 18 мастеров представали чак-чак, рассказав его рецепт, историю, связанную с татарским лакомством. Член Совета Автономии татар г. Сургута Дания Афлятунова приготовила свадебный чак-чак под названием «Букет невесты». Любимое татарское лакомство было красиво украшено с использованием мастики в виде букета невесты, а в процессе приготовления был снят видеосюжет, который показали на экране на фестивале. Огромное спасибо Дание Апа за такой красивый и вкусный чак-чак, который занял в конкурсе почётное третье место. Ансамбль «Сандугач» подготовил яркую презентацию. Нурия Ахатовна Зиганшина рассказала, что чак-чак является одним из главных украшений на татарской свадьбе и вместе с участниками ансамбля «Сандугач» завершили презентацию под зажигательную песню.

Кстати, мероприятие состояло из двух частей. Первая: презентация национального блюда «чак-чак» и концерт в фойе перед представителями жюри, ну а вторая часть – сам концерт на сцене дворца культуры «Нефтяник». Гости фестиваля и жюри отметили профессионализм солистов ансамбля «Сандугач», красочность концертных номеров и аплодисментами принимали каждый номер. Участники коллектива получили приглашение от главы города поучаствовать в празднике «Сабантуй».

Также гостями фестиваля из республики Татарстан стали народные артисты Республики Татарстан Фердинанд Фатхи и Ваес Байрамов.

Розалия Бакиева