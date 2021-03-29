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ВИДЕО: В г. Семей Восточно-Казахстанской области отметили праздник Науруз

в Новости, Слайдер, Общество, Соотечественники, 29.03.2021 0 2

В Республике Казахстан ежегодно в течение месяца (с 22 марта по 21-22 апреля) отмечается праздник Науруз. Его точная история не известна, но он определенно имеет доисламское происхождение. Праздник имеет языческие и зороастрийские корни.

На этот праздник готовится традиционное блюдо Науруза “Науруз көже”, которое состоит из семи компонентов – злаков, мяса, айрана. Эта цифра заключает в себе 7 дней недели – временные единицы бесконечности вселенной. Этот праздник является символом весеннего обновления, торжества любви, плодородия и дружбы.

Участники ассоциации Прииртышских татар и башкир «Хак», воспитанники Татарской школы искусств записали онлайн концерт к празднику Науруз. В концерте также прозвучали татарские, казахские, русские песни в исполнении ансамбля «Иртыш моннары» городского дворца культуры.

Татарская школа искусств г. Семей

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