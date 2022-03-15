В Ульяновской области состоялось заседание оргкомитета Федерального Сабантуя – 2022

Сегодня, 30 марта, в Ульяновске состоялось заседание оргкомитета ХХІІ Федерального Сабантуя – 2022.

В работе заседания приняли участие Губернатор Ульяновской области Алексей Русских, заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев, председатель Исполкома Общественной организации «Ульяновская областная татарская национально-культурная автономия» Рамис Сафин, руководство Нижнекамского района Республики Татарстан и др.

В рамках встречи обсуждались задачи по подготовке национального татарского праздника. Ожидается, что Всероссийский праздник татарской культуры в Ульяновске состоится 18 июня 2022 года. Накануне пройдут конные скачки и красочный концерт мастеров искусств Татарстана.