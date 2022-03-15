ДУМ РТ информирует о порядке проведения месяца Рамазан в 2022 году

Состоялось заседание Совета казыев ДУМ РТ по вопросу порядка проведения месяца Рамазан в Республике Татарстан в 2022 году. Хазраты приняли богословские решения, касающиеся времени начала и окончания месяца Рамазан, количества ракагатов таравих-намазов, размеров фитр-садаки, фидии и нисаба для выплаты закята.

В первую очередь, хазраты определили даты начала и окончания уразы. 1 апреля после ночного намаза Иша будет прочитан первый таравих-намаз. 2 апреля (суббота) – первый день уразы. 30 апреля – последний таравих-намаз, 1 мая (воскресенье) – последний день уразы. Дата празднования Ураза-байрама приходится на 2 мая 2022 года.

В ходе заседания также были определены размеры нисаба для закята, фитр-садаки и фидии. Нисаб для выплаты закята составляет 620 тысяч рублей (по золоту). Для выплаты фитр-садака установлен размер нисаба 58 000 рублей (по серебру), минимальный размер фитра-садака (закят аль-фитр – милостыни разговения) – 150 рублей, а для обладателей нисаба закята – 800 рублей.

Кроме того, в качестве искупления за невозможность держать пост по состоянию здоровья и при невозможности восполнить его в другой день установлена фидия – за каждый пропущенный день в размере 300 рублей.

Во всех мечетях Татарстана таравих-намаз читается в 20 ракаатов.

Справка .

Фидия – милостыня, выплачиваемая за те дни, когда люди по объективным причинам не могут держать пост. Те, кто не может поститься в месяц Рамазан, могут поститься в другие месяцы, а те, кто не может поститься вовсе, должны платить фидию. Фидию можно выплачивать деньгами.

Фитр-садака является обязательной (ваджиб) для каждого мусульманина. Фитр-садака раздают нуждающимся. Этот вид садака должны давать все, кроме немусульман и бедных. Глава семьи платит фитр-садака за всех членов семьи и тех, кто находится на его попечении, из своего дохода. При достижении совершеннолетия сына, он должен стремиться платить фитр-садака из своих средств. При отсутствии такой возможности эта обязанность ложится на других мужчин в семье.

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