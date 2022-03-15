Завтра в Казани стартует X Всероссийский сход предпринимателей татарских сел

Сход начнется с заседания Национального Совета Всемирного конгресса татар. В нем будут участвовать члены Национального Совета. Встречу проведет заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, Председатель Национального Совета

Всемирного конгресса татар Василь Габделгаязович Шайхразиев.

Открытие Всероссийского схода предпринимателей татарских сел пройдет 16 марта в Академии Наук Республики Татарстан. После этого работа продолжится на дискуссионных площадках , где будут обсуждать будущее татарских сел, вопросы воспитания, способы реализации сельскохозяйственных продуктов.

Вечером татарские предприниматели будут смотреть спектакль по произведению Аяза Гилязова “Три аршина земли” , который представят в Татарском государственном театре драмы и комедии имени Карима Тинчурина.

17 марта у участников будет возможность обмена опытом с предпринимателями с Буинского района.

18 марта в Казани пройдет пленарное заседание Всероссийского схода предпринимателей татарских сел. В нем ожидается участие Президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Миннеханова. Мероприятие будет проходить в торгово-развлекательном комплексе “Корстон”. Здесь же будет проходить выставка товаров, которые производят татарские предприниматели.

В этом году в Сходе татарских предпринимателей примут участие 450 делегатов из 40 регионов России и 4 стран зарубежья.