В Якутии в конце июня пройдут Дни Татарстана

В Якутске с 22 по 24 июня пройдут Дни Татарстана. В Якутию прибудет делегация в составе более 170 человек во главе с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Об этом сообщил министр культуры и духовного развития РС (Я) Юрий Куприянов ходе пленарного совещания, передает ЯСИА.

«Дни Татарстана пройдут в рамках наших обменных мероприятий. В прошлом году мы ездили в Республику Татарстан. Отмечали их 100-летний юбилей, который был в позапрошлом году. Из-за пандемии мы ездили в прошлом году. В этом году Татарстан ответным визитом во главе со своим президентом Рустамом Миннихановым приедут сюда, к нам», ㅡ сказал министр.

Делегация привезет в Якутию фотовыставку, посвященную традициям, обычаям и культуре народов, проживающих на территории Республики Татарстан, архив одного из ведущих музеев региона и многое другое. Также в Дни Татарстана в Якутии пройдут встречи писателей двух национальных республик.

Помимо этого жители Якутска смогут увидеть спектакли Буинского государственного драматического театра, а на сцене Театра оперы и балета состоится гала-концерт мастеров искусств Республики Татарстан.

ysia.ru