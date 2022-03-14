В Зеленодольске состоялась XX Международная юношеская научно-практическая конференция им. Каюма Насыри

В гимназии №10 г.Зеленодольска 4 марта 2022 года состоялась XX Международная юношеская научно-практическая конференция имени Каюма Насыри в онлайн режиме на платформе ZOOM.

Организаторы конференции:

Казанский (Приволжский) федеральный университет;

Отделение Всемирного конгресса татар в Зеленодольском муниципальном районе; Зеленодольское отделение “Ак калфак”;

Управление образования Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан;

МБОУ «Гимназия №10 Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан».

Торжественное открытие конференции состоялось в актовом зале гимназии. Участников конференции приветствовали:

Юсупова А.Ш. – профессор КФУ, директор Института имени К. Насыри;

Халиуллина Н.У. – к.ф.н., доцент, методист Образовательно-культурного центра Института Каюма Насыри при Башкирском педагогическом университете им. М. Акмуллы;

Шарафутдинова Н.С. – методист и руководитель Центра «Института Каюма Насыри» при Бишкекском государственном университете Киргизской Республики;

Салахова Р.А. – методист по национальному образованию и межнациональному сотрудничеству отдела учебно-методического обеспечения Управления образования Исполкома ЗМР РТ;

Будько С.В. – директор МБОУ «Гимназия №10 Зеленодольского МР РТ».

В этом году на конференцию поступило 252 работы из регионов Российской Федерации, школ Республики Татарстан.

Участники выступали в секциях: татарская, русская филология, краеведение, биология, химия, география, экология, декоративно-прикладное искусство и др.

В работе секций приняли участие из регионов России и зарубежья: Ульяновской, Оренбургской, Астраханской областей, Чувашской, Удмуртской, Башкирской республик, Республики Марий Эл, Киргизии, и студенты КФУ.

2022 елның 4 мартында Яшел Үзән шәһәренең 10 нчы гимназиясендә XX Халыкара К. Насыйри исемендәге фәнни-гамәли конференция узды.

Конференцияне оештыручылар:

Казан (Идел буе) федераль университеты;

Бөтендөнья татар конгрессының Яшел Үзән муниципаль районындагы бүлекчәсе, “Ак калфак “оешмсының Яшел Үзән бүлекчәсе;

Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районы Башкарма комитетының мәгариф идарәсе;

«Татарстан Республикасы Яшел Үзән муниципаль районының 10 нчы гимназиясе».

Конференцияне ачу тантанасы гимназиянең актлар залында узды. Конференциядә катнашучыларны сәламләделәр:

Юсупова А. Ш. – КФУ профессоры, К. Насыйри исемендәге институт директоры;

Халиуллина Н. У. – ф.ф. к., доцент, М. Акмулла исемендәге Башкорт педагогика университеты каршындагы «Каюм Насыйри институты» белем бирү-мәдәни үзәге методисты;

Шәрәфетдинова Н.С. – Кыргызстан Республикасының Бишкек дәүләт университеты каршындагы «Каюм Насыйри институты» үзәге җитәкчесе;

Сәлахова Р. А. – Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районы Башкарма комитеты мәгариф идарәсенең укыту-методик тәэмин итү бүлегенең милли мәгариф һәм милләтара хезмәттәшлек буенча методисты;

Будько С. В. – ТР Яшел Үзән районы 10 нчы гимназиясе директоры.

Быел конференциягә Россия Федерациясе төбәкләреннән, Татарстан Республикасы мәктәпләреннән 252 эш керде.

Катнашучылар татар, рус филологиясе, туган якны өйрәнү, биология, химия, география, экология, декоратив-гамәли сәнгать һ. б. секцияләрдә чыгыш ясады.

Секцияләр эшендә Россия һәм чит илләрдән: Ульяновск, Оренбург, Әстерхан өлкәләреннән, Чуваш, Удмурт, Башкорт республикаларыннан, Марий Эл Республикасыннан, Кыргызстаннан, һәм КФУ студентлары катнашты.