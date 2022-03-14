Новым заместителем губернатора ХМАО стал бывший вице-мэр Владивостока Азат Ислаев

Бывший вице-мэр Владивостока Азат Ислаев назначен на пост заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает департамент общественных и внешних связей региона.

“Распоряжением губернатора Югры Натальи Комаровой с 14 марта на должность заместителя главы региона назначен Азат Ислаев, до этого занимавший должность заместителя главы администрации города Владивостока”, – говорится в пресс-релизе.

В составе регионального правительства Ислаев будет курировать направления комфортной городской среды и пространственного развития региона.

По данным департамента, Ислаев родился 9 мая 1985 года в Перми. Окончил негосударственное образовательное учреждение “Академия управления “ТИСБИ” по специальности “Юриспруденция”. За время профессиональной деятельности он, в том числе, занимал должность исполнительного директора ООО “Служба земельных отводов”, позднее – помощника губернатора Приморского края. Также был председателем Всемирного форума татарской молодежи.

interfax-russia.ru

Всемирный конгресс татар от всей души поздравляет Азата Ислаева с новой должностью и желает больших успехов в ответственной работе.