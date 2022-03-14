В Ташкенте презентовали татарстанские фильмы

12-13 марта 2022 года, при содействии Представительства Республики Татарстан в Республике Узбекистан и ТОКПЦ г. Ташкента, в Комитете по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабинете министров Республики Узбекистан состоялся просмотр фильмов татарских режиссеров.

В своем приветственном обращении Представитель Республики Татарстан в Республике Узбекистан А.А.Ахтареев отметил укрепление и развитие культурно-гуманитарных связей между Республикой Татарстан и Республикой Узбекистан в самых разных областях – науке, образовании, искусстве и важнейшем из него – кино. На регулярной основе проводятся Дни кино Татарстана в Узбекистане и Дни кино Узбекистана в Татарстане, татарские киноматографисты принимают участие в Ташкентском меңдународном кинофестивале, а узбекские – в Казанском меңдународном фестивале мусульманского кино.

Были продемонстрированы фильмы заслуженного деятеля искусств Республики Татарстан Фарида Рашидовича Давлетшина (режиссера из Узбекистана, в настоящий момент живущего в Казани) «Капка» (Врата), «Рудольф Нуриев. Рудик» и «Хиял» (Мечта). На суд зрителя выставил свой фильм «Дильшат Фатхуллин, просто Шадик» заслуженный артист Узбекистана Алиаскр Зиннатович Фатхуллин.

Фильмы были очень тепло встречены зрителем и сопровождались аплодисментами. На творческой встрече выступающие отметили, что фильмы режиссеров пронизаны любовью к своему народу, культуре, национальным истокам, поднимают вопросы сохранения общечеловеческих ценностей в бурном XXI веке, воспитания подрастающего поколения. Несомненно, такие встречи с творческой интеллигенцией будут продолжены.

Мероприятие освещалось телеканалом «ТНВ – планета».

Представительство Республики Татарстан в Республике Узбекистан