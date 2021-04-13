В жилом массиве Вознесенское проводят фестиваль – конкурс «Туган телем – Тукай теле»

В 2021 году исполняется 135 лет со дня рождения татарского поэта, публициста, переводчика – Габдуллы Тукая. Творческая деятельность Г.Тукая продолжалась всего восемь лет, но за это время он подарил людям более 400 стихотворений, 9 поэм, около 350 рассказов, очерков и воспоминаний.

Республиканский фестиваль – конкурс «Туган телем – Тукай теле» стал доброй традицией и данью памяти великого татарского поэта Г.Тукая. В конкурсе принимают участие воспитанники образовательных учреждений, а также творческих коллективов в возрасте от 5 до 30 лет.

25 апреля 2021 года фестиваль-конкурс проводится в г.Казани, по адресу Нардуган, 45 «Дом культуры в жилом массиве Вознесенское». Организаторы ставят перед собой важнейшую цель – сохранение родного языка и культурных ценностей татарского народа.

Фестиваль-конкурс проводится в двух номинациях: художественное слово, вокальное исполнительство. Произведения допускаются на татарском и русском языках.

В каждой номинации участники подразделяются на следующие возрастные категории: 5-7лет,8-11 лет, 12-15 лет, 16-30 лет.

Подробную информацию вы можете получить по тел: (843)262-03-66 Администрация ДК «Вознесенское».

Срок подачи заявок на открытый Республиканский фестиваль-конкурс «Туган телем – Тукай теле» до 20 апреля 2021 г. на электронную почту: [email protected]