ВИДЕО: В Татарстане активно внедряют новые цифровые решения. Какие?

Какие цифровые решения больше всего влияют на комфорт нашей повседневной жизни? Что дает основу для создания новой цифровой реальности? В Татарстане сейчас активно внедряют новые цифровые решения, создаваемые совместно со Сбербанком. Подробнее о них, об их удобстве и перспективах взаимодействия республики Татарстан и группы компаний «СБЕР», автор программы «Tatarstan Today. Открытый миру» Дина Газалиева узнала у главных действующих лиц- Президента Татарстана Рустама Минниханова и Председателя Правления ПАО «Сбербанк» Германа Грефа. Эксклюзивные интервью, интересные детали, взгляд на ситуацию молодых IT-специалистов – всё это в новом выпуске авторской программы «Tatarstan Today. Открытый миру».

Автор идеи и ведущая проекта Дина Газалиева – Заместитель Генерального директора по взаимодействию с федеральными и московскими органами власти (в г. Москва) медиахолдинга “ТНВ”, заслуженный работник печати и массовых коммуникаций Республики Татарстан.