В Татарской национально-культурной автономии обсудили проведение праздника Сабантуй-2021

Сегодня, в Татарской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению национального праздника «Сабантуй» в 2021 году, в котором принял участие Постоянный представитель Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин.

На повестке дня стояли вопросы организации работ по благоустройству и подготовке инфраструктуры для проведения праздника, организации торговли, формированию творческой и спортивной программы.

По традиции праздник пройдет недалеко от дер. Энколово, Всеволожского района, Ленинградской области.

Организатором праздника выступает Татарская национально-культурная автономия Санкт-Петербурга, при поддержке Постоянного представительства Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Правительств Республики Татарстан и Республики Башкортостан.

Кроме того, участники совещания обсудили план мероприятий, посвященных Году родных языков и народного единства, 135-летию со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая и подготовку к предстоящей Всероссийской переписи населения.