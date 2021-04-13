Независимая литературная премия «Глаголица» открывает новый сезон!

Стартовала VIII Независимая литературная премия «Глаголица» – международный проект для авторов от 10 до 17 лет. Работы принимаются на двух языках: татарском и русском в номинациях «Проза», «Поэзия», «Художественные переводы».

«Глаголица» – это шанс заявить о себе:

· произведения финалистов напечатают в настоящей книге – Альманахе

· конкурсные работы разлетятся по всей республике на страницах детских журналов

«Глаголица» – это возможность отточить свои литературные таланты:

· 120 участников получат путевки на литературную смену

· смогут поучаствовать в мастер-классах известных писателей Татарстана: Ркаила Зайдуллы, Рустема Галиуллина, Галимьяна Гильманова, Рифата Салаха и других

· научиться новому на занятиях в «Литературной мастерской»

«Глаголица» – это весело и интересно:

· можно встретить новых друзей

· погулять по Казани с ребятами и вожатыми смены

· сделать много сувениров и подарков на память

«Глаголица» – это возможность получить замечательные призы:

· в призовом фонде 36 электронных планшетов

· 36 наборов малой библиотеки книг

· 8 статуэток Хрустальная сова для обладателей Гран-при Скорее регистрируйся на сайте www.glagolitsa-rt.ru и присылай свое произведение на конкурс. Независимая литературная премия «Глаголица» ждет писателей, поэтов и переводчиков!

P.S. Обязательно ознакомьтесь с положением о Премии «Глаголица» на www.glagolitsa-rt.ru. Есть вопросы? Напишите письмо в оргкомитет по адресу [email protected] или позвоните +7 (843) 561-06-12.

Дедлайн 17.09.2021