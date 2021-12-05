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Василь Шайхразиев дал интервью для телепередачи “Ихлас. Балкыш”

Василь Шайхразиев дал интервью для телепередачи “Ихлас. Балкыш”

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 05.12.2021 0 1

Премьер-министр Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев, в рамках рабочей поездки в Республику Башкортостан, дал интервью для телепередачи “Ихлас. Балкыш”.

Ведущий программы – имам-хатиб мечети “Ихлас” в Уфе Мухаммад хазрат Галлямов. На интервью обсудили деятельность татар, проживающих в Башкортостане, планы на будущее, подвели итоги 2021 года. Также Василь Шайхразиев рассказал о документе “Татары: стратегия действия” и методах его реализации.

Напомним, что на днях делегация Татарстана во главе с заместителем Премьер-министра РТ, председателем Национального Совета Всемирного конгресса татар Василем Шайхразиевым посетила Республику Башкортостан с рабочей поездкой.

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