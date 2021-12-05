Муфтий ознакомился с ходом съемок фильма “Ибн Фадлан” к 1100-летию принятия ислама

Мусульманский телеканал “Хозур ТВ” ДУМ РТ продолжает работу над созданием документально-художественного фильма “Ибн Фадлан” к 1100-летию принятия ислама в Волжской Булгарии.

С ходом съемок фильма в Международном выставочном центре “Казань-экспо” ознакомился сегодня муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.

Здесь до 7 декабря снимается ключевая сцена кинокартины – момент, когда Ибн Фадлан зачитывает письмо халифа Алмыш хану и болгарам и в Волжской Булгарии как государственная религия официально принимается ислам. Для съемок этого эпизода используется одна из самых больших площадок, подготовленных для фильма, и привлечено максимальное количество участников. Картина снимается с использованием исторических декораций и компьютерной графики.

Камиль хазрат дал высокую оценку работе “Хузур ТВ” и творческой команде создателей фильма, декорациям и костюмам, пообщался с авторами, продюсерами, историками.

В настоящее проект реализации кинокартины находится на стадии съемок массовых эпизодов. Для этого Издательским домом “Хузур” был объявлен кастинг среди желающих сняться в массовках. Так, для участия в эпизоде принятия ислама и читки письма халифа было отобрано 71 мужчин и 24 женщин.

Поскольку фильм исторический, создателями уделяется большое внимание сценическим костюмам и их художественному оформлению.

Съемки документально-художественного фильма, кроме Казани, пройдут также в Бухаре, Машхаде, Санкт-Петербурге, Атнинском районе Татарстана. В течение 2021 года различные сцены для фильма снимались в Астраханской области, а также в Атнинском районе и в павильонах Казани.

dumrt.ru