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В Музее исламской культуры открылась выставка в честь татарских просветителей Буби

В Музее исламской культуры открылась выставка в честь татарских просветителей Буби

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 05.12.2021 0

В Музее исламской культуры начала работать выставка «Завет братьев Буби», приуроченная к юбилею татарских просветителей и педагогов, сообщает пресс-служба Музея-заповедника «Казанский Кремль».

«В 2021 году татарская и мусульманская общественность России отмечает 150-летие Габдуллы и 155-летие Губайдуллы Нигматуллиных-Буби», — отмечается в сообщении.

Выставка освещает вклад братьев в педагогику, богословие и общественно-политическую жизнь начала ХХ века. Здесь  представлены их книги и публикации в периодической печати из фондов музея-заповедника.

Особый интерес представляют учебники по арифметике, физике, логике и языку Губайдуллы Буби и книги религиозного содержания Габдуллы Буби. А письма и воспоминания шакирдов позволят познакомиться с учебным процессом в медресе Иж-Буби изнутри.

Выставка торжественно открылась 3 декабря и продолжит свою работу до 10 мая 2022 года.

idel-tat.ru

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