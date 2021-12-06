В подмосковном городе Орехово-Зуево с большим успехом прошел XI детский конкурс-фестиваль «Музыкальное искусство татарского народа – культурное достояние России».

От Полпредства Татарстана участников поприветствовала Наиля Акмаева и вручила организаторам Благодарственные письма.

В конкурсе приняли участие около 50 талантливых детей из Москвы и Московской области, а также из Татарстана.

В этом году впервые выступили дети с ОВЗ по зрению.

Конкурс-фестиваль посвятили памяти выдающихся татарских композиторов – 110-летию со дня рождения Назиба Жиганова и 100-летию со дня рождения Рустема Яхина.

Полномочное представительство Республики Татарстан в РФ (Москва)