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Прошел XI детский конкурс-фестиваль «Музыкальное искусство татарского народа – культурное достояние России»

Прошел XI детский конкурс-фестиваль «Музыкальное искусство татарского народа – культурное достояние России»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 06.12.2021 0

В подмосковном городе Орехово-Зуево с большим успехом прошел XI детский конкурс-фестиваль «Музыкальное искусство татарского народа – культурное достояние России».

От Полпредства Татарстана участников поприветствовала Наиля Акмаева и вручила организаторам Благодарственные письма.

В конкурсе приняли участие около 50 талантливых детей из Москвы и Московской области, а также из Татарстана.

В этом году впервые выступили дети с ОВЗ по зрению.

Конкурс-фестиваль посвятили памяти выдающихся татарских композиторов – 110-летию со дня рождения Назиба Жиганова и 100-летию со дня рождения Рустема Яхина.

Полномочное представительство Республики Татарстан в РФ (Москва)

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