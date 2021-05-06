Василь Шайхразиев прибыл с рабочим визитом в Башкортостан

Заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Василь Шайхразиев прибыл с рабочей поездкой в Уфу. В международном аэропорту его встречали постоянный представитель Республики Татарстан в Башкортостане Юсуп Якупов, представитель Всемирного конгресса татар в Башкортостане Альфред Давлетшин.

Председатель Национального Совета вместе с руководителями и активными членами татарской общественности, татарских общественных организаций Башкортостана, представителями татарской интеллигенции, религиозными деятелями принял участие в меджлисе ифтар.

Завтра, 7 мая, Василь Шайхразиев встретится с Премьер-министром Правительства Республики Башкортостан Азатом Бадрановым. Позже он в Миякинском районе посетит парк имени Галянура Бухараева , участника подпольной организации Волжско-татарского легиона “Идель-Урал”. Также председатель Национального Совета примет участие в посадке деревьев в честь 11 героев-джалиловцев.

В планах рабочей поездки заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, председателя Национального Совета Республики Татарстан Василя Шайхразиева посещение музея поэта-фронтовика Ф. Карима, расположенного в селе Аитово Бижбулякского района.