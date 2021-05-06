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ВИДЕО: К юбилею великого Габдуллы Тукая

в Новости, Слайдер, Общество, Соотечественники, 06.05.2021 0 3

В этом году исполняется 135 лет со дня рождения великого татарского поэта и писателя Габдуллы Тукая. Его творчество известно далеко за пределами Татарстана. Весь тюркский мир считает его своим деятелем. Второй родиной великого поэта стала казахская степь. Мы очень гордимся, что великий Габдулла Тукай вырос, повзрослел, начал свой литературный путь именно на казахской земле и свои первые стихи он написал именно здесь и здесь сформировался как личность.

Воспитанники Татарской школы искусств, которая находится в Республике Казахстан, в г. Семей, любят творчество поэта, на уроках знакомятся с его нелегкой биографией, обсуждают творческий путь. Представители ассоциации Прииртышских татар и башкир «Хак», педагоги, воспитанники Татарской школы искусств г. Семей ежегодно проводят концерты ко дню рождения великого поэта. В концерте звучат произведения из его творчества.

Татарская школа искусств г. Семей

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