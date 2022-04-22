Василь Шайхразиев принял участие в областном ифтаре Ульяновской области

Сегодня во Дворце Спорта «Волга-Спорт-Арена» состоялось ежегодное религиозно-общественное мероприятие- благотворительный ужин «Областной Ифтар – 2022», организованный Региональным духовным управлением мусульман Ульяновской области, Ульяновской общественной организацией татарских бизнесменов «Сембер», мусульманским бизнес-сообществом при поддержке Губернатора Ульяновской области А.Ю. Русских.

На мероприятии приняли участие Губернатор Ульяновской области Алексей Русских, заместитель премьер-министра Республики Татарстан, Председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев, Председатель РДУМ УО в составе ЦДУМ России муфтий Ильдар хаджи Сафиуллин и делегации из различных регионов России.

Василь Шайхразиев обратился к гостям с приветственным словом.

-В этом году областной ифтар в Ульяновской области проходит в 14 раз. Стало доброй традицией в священный месяц Рамадан организовывать подобные встречи и совершать благие деяния, – отметил Председатель Национального Совета.

Также гостей поприветствовал Губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

В рамках мероприятия состоялось награждение участников конкурса «История мечети моего села», был показан фильм о деятельности Ульяновской общественной организации татарских бизнесменов «Сембер» и совершен вечерний намаз.

Примечательно, что проведение «Областного Ифтара» в этом году имеет ещё одно немаловажное значение – мероприятие проводится в рамках празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.