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ВИДЕО: Tatar. Бу Хакатон: результат большого мозгового штурма представили 29 команд школьников и студентов

в Новости, Слайдер, Главные новости, Видеозаписи, 22.04.2022 0 7

Молодые IT-специалисты ищут инновационные решения для популяризации татарской культуры и изучения татарского языка. В Казанском ай-ти парке в рамках подготовки к форуму Kazan Digital Week состоялось интеллектуальное соревнование «Tatar. Бу Хакатон». Результат большого мозгового штурма представили 29 команд школьников и студентов. Слёт знатоков ай-ти был посвящен татарскому профессору, разработчику искусственного интеллекта Раису Бухараеву. Что придумали современные специалисты информационных технологий и кто стал победителем – узнаем из репортажа.

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