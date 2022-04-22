ВИДЕО: Tatar. Бу Хакатон: результат большого мозгового штурма представили 29 команд школьников и студентов

Молодые IT-специалисты ищут инновационные решения для популяризации татарской культуры и изучения татарского языка. В Казанском ай-ти парке в рамках подготовки к форуму Kazan Digital Week состоялось интеллектуальное соревнование «Tatar. Бу Хакатон». Результат большого мозгового штурма представили 29 команд школьников и студентов. Слёт знатоков ай-ти был посвящен татарскому профессору, разработчику искусственного интеллекта Раису Бухараеву. Что придумали современные специалисты информационных технологий и кто стал победителем – узнаем из репортажа.

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