Василь Шайхразиев с рабочей поездкой посетит Башкортостан

16-18 января 2022 г. заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Василь Шайхразиев посетит Уфу. Здесь он проведет официальные встречи с заместителем Премьер-министра Правительства Башкортостана А. Ш. Бадрановым, руководством Всемирного курултая башкир, председателем Центрального Духовного управления мусульман, Верховным муфтием России Талгатом хазратом Таджуддиным, председателем Духовного управления мусульман Башкортостана, муфтием Айнуром хазратом Биргалиным.

Таже председатель Национального Совета встретится с руководителями и активом татарских общественных организаций. После встречи соочественники посмотрят спектакль “Галиябану” по пьесе М. Файзи, поставленный артистами татарского театра “Нур”.