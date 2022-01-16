Сегодня исполняется 204 года со дня рождения Шигабутдина Марджани

Известный татарский богослов, ученый, историк, этнограф Шигабутдин Марджани родился 16 января 1818 года в деревне Ябынчы нынешнего Атнинского района в семье муллы. Корни его родословной берут начало от деревни Марджан, отсюда и псевдоним – Аль-Марджани.

Марджани учился в медресе своего отца Багаутдина в деревне Ташкичу. В 17-летнем возрасте он преподает здесь и составляет учебник морфологии персидского языка. В 1838 году Марджани отправляется в Среднюю Азию и одиннадцать лет учится в медресе Бухары и Самарканда. Здесь он начинает заниматься научной деятельностью, самостоятельно изучает математику и историю, переписывает книги, составляет карты, в том числе географическое расположение татарских ханств.

По возвращении на родину в 1850 году был муллой и мударрисом в Казани. В 1867 году становится ахуном и мухтасибом. В 1871 году открывает свое медпесе. Его медресе «Марджания» было признано передовым учебным заведением своего времени. Он свободно говорил и писал на арабском и персидском языках, хорошо владел русским языком.

В 1880 году совершил поездку в Стамбул, Саудовскую Аравию, Египет, где познакомился с учеными, проводил научные исследования. После выхода в свет его трудов по истории тюркских народов, был принят в члены Общества археологии, истории и этнографии при Казанском государственном университете, где выступал с докладами на научные темы. С ним связывались как русские ориенталисты из Петербурга и Москвы, так и ученые Лондонского университета.

За свою жизнь Марджани написал более тридцати научных трудов, из которых тринадцать были изданы отдельными книгами. Большая часть из них – религиозно-философские труды, написанные на арабском языке.

Наиболее зеачительны его труды по ханафитскому праву и истории ислама. Его историко-биографический труд «Вафият аль-Аслаф…» повествует об ученых восточного мира и их заслугах. Рукопись этого труда, написанная на арабском языке, хранится в библиотеке Казанского государственного университета (6 томов, объемом порядка 4500 страниц). Автор также разослал это произведение в рукописном виде в некоторые зарубежные библиотеки. Еще один выдающийся труд Марджани называется «Мустафадель-ахбар фи ахвали Казань вэ Болгар» и представляет собой первый опыт написания истории татарского народа.

Ш. Марджани умер 15 апреля 1889 года в Казани. Похоронен на кладбище Ново-Татарской слободы г. Казани.

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