Стал известен абсолютный победитель спортивно-музыкальной премии «Манзара-2022»

В казанском Дворце единоборств «Ак Барс» определился победитель спортивно-музыкальной премии «Манзара-2022». Абсолютным батыром турнира стал Радик Салахов из Альметьевского района Татарстана.

«Второй год подряд я становлюсь батыром. Пока не могу поверить в свою победу. Может быть, завтра поверю. Большое спасибо людям, которые за меня болеют», — поделился переживаниями спортсмен.

Абсолютный батыр удостоен денежного приза в размере 100 тыс. рублей и чемпионского пояса. Салахов становился победителем премии «Манзара» и в 2021 году. Кроме того, он был абсолютным батыром кряшенского праздника «Питрау» 2021 года.

В весовой категории 65 килограммов лучшим среди юношей стал Рафаэль Хасаншин из Альметьевского района. Среди мужчин в весовой категории до 75 килограммов победил Динар Каримуллин, ему тоже вручили пояс чемпиона.

tatar-inform.ru