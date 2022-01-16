В Казани открылась выставка художника, который выставлялся за пределами Земли

В галерее «Дом-Art» открылась выставка «Казань в сердце моем» Ильяса Айдарова. Этот художник и архитектор — правнук Мутыгуллы Тухватуллина (1845—1920), татарского просветителя, имама татарской Красной мечети города Уральска, духовного наставника и учителя Габдуллы Тукая. А бабушкой Айдарова была Галия Кайбицкая, народная артистка Татарстана (1906—1993).

Но знаменит он и сам по себе — своими самобытными работами, которые есть и в музеях, и в частных коллекциях. А еще — благодаря уникальной выставке на борту МКС в 2002 году. Он стал первым в истории человечества художником, который выставлялся на международной космической станции — по сути, за пределами Земли. Соответствующая запись об этом есть в Книге рекордов Гиннесса.

Выставка продлится до 17 марта 2022 года.

mincult.tatarstan.ru