Стартовал окружной этап Фестиваля детских и молодежных коллективов «Театральное Приволжье»

От Республики Татарстан в окружном этапе фестиваля принимают участие: Народный музыкально-драматический театр «Экспромт» (МБУК «Культурно-досуговый центр», с постановкой «Конек-Горбунок», по мотивам сказки П.Ершова, в номинации «Лучший молодежный спектакль») и Сәхнәдәш (МБУ ДО «Атнинская детская школа искусств» с постановкой «Урмандагы тамаша», по пьесе Л.Лерона «Представление в лесу», в номинации «Лучший детский спектакль»).

12 января 2022 года дан старт окружному этапу Фестиваля детских и молодежных творческих коллективов «Театральное Приволжье», который проводится по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

В финале проекта участвуют 28 спектаклей из всех субъектов Приволжского федерального округа (по одному лучшему спектаклю молодежных и школьных театров из каждого региона). Эксперты составят рейтинги видеоверсий постановок, на основании которых пройдет итоговое голосование жюри для определения лауреатов конкурса. Видеоверсии спектаклей, ставших победителями регионального этапа, размещены на сайте «театральноеприволжье.рф» и доступны для свободного просмотра.

На Фестиваль представлены различные виды и жанры театрального искусства – трагедии, комедии, фарсы, драмы, сторителлинг, фэнтези, литературная пластика, баллада, но более всего представлены сказки: «Аленький цветочек», «Конёк-горбунок», «Русалочка» и другие. Зрители могут посмотреть интерпретации молодежными и детскими коллективами классиков отечественной литературы: Антона Чехова, Фёдора Достоевского, Владимира Маяковского, Сергея Михалкова, Мустая Карима и др. Особое сопереживание вызывают постановки молодёжных театров о взрослении, о первой любви, о сложности становления и понимания себя и мира, о выстраивании взаимоотношений.

Проект «Театральное Приволжье» проходит в третий раз. С 2021 года Удмуртская Республика стала основной площадкой для проведения ключевых мероприятий Фестиваля. 27 марта в Ижевске, во Всемирный день театра, на торжественной церемонии закрытия будут названы имена лауреатов окружного Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье». В ходе онлайн-трансляции представители каждого региона огласят свои решения по лучшим конкурсным театральным постановкам сезона. По сумме баллов определятся победители в номинациях «Лучший молодежный спектакль», «Лучший детских спектакль», «Лучшая режиссерская работа», «Лучший актер», «Лучшая актриса». Лидеры заключительного этапа окружного Фестиваля – детская и молодежная студии получат гранты на новые спектакли. Церемония закрытия, а также постановки театров-финалистов будут транслироваться по телевидению и в интернете.

Напомним, Фестиваль «Театральное Приволжье» – окружной общественный проект, реализация которого началась по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова в рамках года Театра в России (2019 г.). Конкурс проводится для молодёжных (возраст 18-30 лет) и детских театральных коллективов (возраст 6-17 лет).

Проект направлен на популяризацию молодежного театрального искусства и расширение культурного кругозора молодых людей, поддержку и развитие любительских театральных коллективов.

Справка

В сезоне 2020-2021 гг. участие в Фестивале приняли 416 театральных коллективов из всех регионов Приволжского федерального округа: 157 молодежных и 256 школьных театров. Количество актеров, принявших участие в конкурсных постановках, – около 5 000 человек.