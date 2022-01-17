26 марта в Городском культурном центре Сургута состоится очередной концерт ансамбля «Сандугач»

Ансамбль татарской песни и танца «Сандугач» – представитель татарской культуры в городе Сургуте, активный участник городских проектов. Коллектив был создан в далеком 1984 году. Вот уже тридцать семь лет артисты через свои песни, танцы и театральные постановки передают все богатство культуры своего народа.

В ансамбле занимаются и дети, и взрослые. Даже можно сказать целые поколения. На сцену уже выходят внуки тех, кто входил в первый состав.

26 марта в Городском культурном центре состоится очередной традиционный концерт ансамбля. Следите за новостями, скоро будет афиша, сообщает Национально-культурная автономия татар г. Сургута.