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Василь Шайхразиев с рабочей поездкой в Луганской Народной Республике

Василь Шайхразиев с рабочей поездкой в Луганской Народной Республике

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 05.05.2022 0 9

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Габтелгаязович Шайхразиев прибыл с рабочим визитом в Луганскую Народную Республику. Здесь он проведет встречи с руководителем татарского культурного центра “Заря” в Алчевске Флюром Карачуриным, а также с татарами Донбасса. На повестке дня – официальная встреча с главой города Алчевска Альбертом Апшевым.

Сегодня в Луганске проходит международная конференция” Традиционные религии Донбасса – против экстремизма и неонацизма”. Василь Шайхразиев примет участие в мероприятии.

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