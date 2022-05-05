Василь Шайхразиев с рабочей поездкой в Луганской Народной Республике

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Габтелгаязович Шайхразиев прибыл с рабочим визитом в Луганскую Народную Республику. Здесь он проведет встречи с руководителем татарского культурного центра “Заря” в Алчевске Флюром Карачуриным, а также с татарами Донбасса. На повестке дня – официальная встреча с главой города Алчевска Альбертом Апшевым.

Сегодня в Луганске проходит международная конференция” Традиционные религии Донбасса – против экстремизма и неонацизма”. Василь Шайхразиев примет участие в мероприятии.