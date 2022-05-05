В Санкт-Петербурге пройдет выставка современной татарской одежды

В период с 11 по 25 мая в «Палате ремёсел» (набережная Адмиралтейского канала, д.23) пройдет эксклюзивная выставка «Золотая нить времён».

Культурно-выставочный проект «Золотая нить времён» организован МОО мастеров декоративного и прикладного искусства «ПАЛАТА РЕМЁСЕЛ» при поддержке Постоянного представительства Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области, СПбОО татарских женщин «Ак калфак-Нева», выставочного объединения «MACTEPA МИРА» и модельного агентства «The Podium» в рамках года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России и Дней исторической взаимосвязи русского и татарского народов.

На выставке будут представлены образцы современной татарской мужской одежды, которые имеют сдержанный дизайн с отсылками кроя к традиционным формам национальной татарской одежды, декорированы вышивкой, содержащей татарские мотивы и предназначены для ношения в торжественных случаях и для деловых встреч. Данную тему дополнят праздничные и повседневные женские наряды в традициях татарского фольклора из фондов Санкт-Петербургского Дома национальностей, Дома Дружбы Ленинградской области, СПбОО татарских женщин “Ак калфак-Нева», РОО “Татарское культурное общество “Файда”.

В свою очередь, в экспозиции будут представлены традиционные национальные костюмы, предметы интерьера и быта, выполненные в технике золотного и жемчужного шитья.

На открытии выставки 11 мая пройдёт показ коллекции этнического женского костюма от мастера-коллекционера Людмилы Макаровой, а также автора и создателя русских костюмов-образов, платьев из павловопосадских платков Елены Чернышовой.

Вышивание, шитье золотыми нитями, плетение, фриволите – многогранное искусство, пронесенное женщинами сквозь столетия, приобретает сегодня все большую популярность. Такие предметы интерьера, как картины, иконы, скатерти, салфетки, декоративные подушки, ламбрекены, зеркала, ширмы, выполненные с использованием ручной вышивки, являются неоспоримым достоинством любого дома.

Экспозиция, представленная в Палате ремёсел — это великолепный духовно-нравственный посыл для современного поколения подрастающих девочек, основанный на ярких примерах традиций двух культур — русской и татарской.

Именно женщине, по сей день, становиться хранительницей традиционных семейных ценностей. Через идею женственности, которая проходит через все творчество вышивальщицы, формируется жена, мама, дочь.

Выставка «Золотая нить времён» позволяет объединить наших современников идее и, межнациональной культуры и традиции, в основе которых лежат красота, талант и многовековая история.

tatspb.tatarstan.ru