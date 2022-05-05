Василь Шайхразиев встретился с главой города Алчевска Альбертом Апшевым

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев находится с рабочим визитом в Луганской Народной Республике. Здесь прошли встречи с руководством ЛНР.

Также сегодня состоялась встреча с главой города Алчевска Альбертом Апшевым. Стороны рассмотрели вопросы реализации совместных проектов, а также обсудили деятельность наших соотечественников в Алчевске.

Глава города тепло отозвался о татарах, проживающих здесь, отметив их единство и трудолюбие. В Луганской Народной Республике проживает около 10 000 татар.

-Мы надеемся, что и в дальнейшем будет оказываться поддержка руководству татарского культурного центра “Таң”, -отметил Василь Шайхразиев.

Напомним, в Алчевске функционирует общественная организация «Алчевский городской татарский культурный центр «Таң» под руководством Флюра Карачурина.