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Василь Шайхразиев встретился с главой города Алчевска Альбертом Апшевым

Василь Шайхразиев встретился с главой города Алчевска Альбертом Апшевым

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 05.05.2022 0 8

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев находится с рабочим визитом в Луганской Народной Республике. Здесь прошли встречи с руководством ЛНР.

Также сегодня состоялась встреча с главой города Алчевска Альбертом Апшевым. Стороны рассмотрели вопросы реализации совместных проектов, а также обсудили деятельность наших соотечественников в Алчевске.

Глава города тепло отозвался о татарах, проживающих здесь, отметив их единство и трудолюбие. В Луганской Народной Республике проживает около 10 000 татар.

-Мы надеемся, что и в дальнейшем будет оказываться поддержка руководству татарского культурного центра “Таң”, -отметил Василь Шайхразиев.

Напомним, в Алчевске функционирует общественная организация «Алчевский городской татарский культурный центр «Таң» под руководством Флюра Карачурина.

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