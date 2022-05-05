В Уфе восстановили на работе татарского ученого Ильдара Габдрафикова

Сегодня уфимский федеральный исследовательский центр (УФИЦ) РАН восстановил на работе ученого-этнолога Ильдара Габдрафикова. Его уволили в конце марта 2022 года. Официальной причиной стало истечение срока контракта. Однако решение могло быть связано с политическими мотивами. В прошлом году Габдрафиков стал объектом критики со стороны влиятельного вице-премьера Правительства Башкортостана Азата Бадранова.

Увольнение известного этнолога вызвало общественный резонанс. За Габдрафикова публично вступились два академика РАН – научный руководитель Института океанологии Роберт Нигматулин и академик-секретарь отделения историко-филологических наук РАН, научный руководитель Института этнологии и антропологии РАН Валерий Тишков. После этого новый и. о. руководителя УФИЦ РАН Василий Мартыненко подписал приказ о восстановлении Ильдара Габдрафикова в должности старшего научного сотрудника Института этнологических исследований имени Р. Г. Кузеева.

Сам Габдрафиков в интервью «Миллиард татар» рассказал о планах после возвращения к работе.

«Настроение отличное. Коллеги очень рады, что справедливость восторжествовала. Я настроен позитивно. За время вынужденного простоя накопилось много дел. Сейчас предстоит ускоренно наверстать упущенное. Надо выполнять план по госзаданию, который был утвержден еще в начале года. Начальство к моему второму пришествию отнеслось спокойно», — сообщил Габдрафиков.

После увольнения ученого его должны были выселить из служебной квартиры. В поддержку коллеги в марте выступили члены профсоюза сотрудников УФИЦ РАН. Но и это не помогло.

Руководство Башкирии всячески отрицает свою причастность к увольнению ученого. Азат Бадранов, который пошел на повышение и недавно получил должность первого заместителя Председателя Правительства Башкирии, никак не комментировал происходящее.

«Я ведь не конфликтовал с Бадрановым или с кем-то другим из чиновников, а просто иногда выступал с экспертными оценками. Видимо, они как раз не всем нравились. Не хочу, чтобы мое увольнение воспринимали как результат конфликта с Бадрановым. Я всего лишь ученый-этнолог, специалист по современным этнонациональным процессам в России», — говорит Габдрафиков.

Поводом для критики Габдрафикова со стороны влиятельного вице-премьера стала деятельность ученого во время Всероссийской переписи населения 2020-2021 годов и его публичные высказывания. В частности, он выступает против политизации башкирско-татарских отношений. Во время переписи ученый рассказывал о случаях принуждения жителей западных районов Башкирии записываться башкирами. Азат Бадранов в 2021 году публично назвал Габдрафикова «экстремистом», после чего ученому сообщили, что в башкирском Белом доме хотят его увольнения.