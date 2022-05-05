Сегодня в рамках рабочего визита в Луганскую Народную Республику заместитель Премьер-министра Республики Татарстан,

Председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев встретился с татарами Донбасса. Встреча состоялась в центральной библиотеке г. Алчевска. Модератором встречи выступил руководитель общественной организации «Алчевский городской татарский культурный центр «Таң» ЛНР

Флюр Карачурин.



На мероприятии приняли участие татары из гг. Перевальск, Брянка, Стаханов, Красный Луч, Алчевск, Луганск, а также представители городской администрации, городских и районных управлений культуры и образования Луганской республики.

В ходе мероприятия была продемонстрирована презентация о городе Алчевск и о роли татар в строительстве города. Официальные выступления мероприятия чередовались музыкальными номерами.

Директор Луганского центра народного творчества Василий Яровой в своём выступлении рассказал о мероприятиях, проводимых татарами, а также об их активном участии в общих городских праздниках.



Позже с приветственном словом выступил заместитель Премьер-министра Республики Татарстан,

Председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев. В своём выступлении он поблагодарил за тёплый приём и поздравил жителей с наступающим праздником – Днём Победы. “Во время Великой Отечественной войны представители разных национальностей вместе, бок о бок защищали родину. Сегодня наша молодёжь также доказала свою храбрость, встав на защиту страны”, – сказал Василь Шайхразиев. Также председатель Нацсовета отметил, что в спецоперации участвуют и военные из Татарстана, среди них есть двое храбрецов, удостоившихся государственной награды «Герой России».

В ходе выступления Василь Шайхразиев рассказал о Татарстане, отметив, что Президент республики во время своих рабочих визитов всегда находит время для встречи с местным татарским активом. Также в ходе выступления председатель Нацсовета рассказал о деятельности Всемирного конгресса татар, о предстоящем торжестве – 1100-летии принятия Ислама в Волжской Булгарии, о 30-летии основания Всемирного конгресса татар, о международном шахтерском Сабантуе и др. мероприятиях. Также Василь Шайхразиев предложил провести общий республиканский Сабантуй на Луганской земле.