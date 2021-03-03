Сегодня, в рамках рабочей поездки в Республику Саха (Якутия), заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев встретился с Председателем Правительства Республики Саха (Якутия) Андреем Тарасенко.

Василь Шайхразиев поприветствовал участников встречи и выразил благодарность Главе и Правительству Республики Саха (Якутия) за поддержку, оказываемую татарскому культурному центру “Туган Як”. Также он рассказал об окружных заседаниях, проведенных в различных регионах России и о встречах, которые прошли в Якутске.

Председатель Национального Совета сообщил о планах проведения Дней Якутии в Татарстане и подчеркнул, что в 2022 году отмечается 100-летие образования Якутской АССР, чему тоже придается большое значение. Кроме того, Василь Шайхразиев рассказал о мероприятиях, проведенных в рамках празднования 100-летия Татарской АССР.

Андрей Тарасенко поприветствовал делегацию Татарстана и отметил, что Республика Татарстан является примером для других регионов. Председатель Правительства Республики Саха (Якутия) выразил надежду на сотрудничество в сфере сельского хозяйства и животноводства. Также Андрей Тарасенко отметил, что в настоящее время ведутся переговоры о производстве здесь КамАзов для Дальнего Востока.

Кроме вопросов экономического сотрудничества, стороны обсудили проведение молодежного форума “Муста” для татар Якутии. Мероприятие запланировано на 26 марта, также будет настроен телемост с Казанью, в частности, связь с Министерством молодежи РТ.

Также, от Республики Татарстан и ДФО, на встрече присутствовали заместитель руководителя Исполкома Всемирного конгресса татар, начальник комитета по работе с татарскими общественными организациями в РФ Марс Тукаев, помощник заместителя Премьер-министра Республики Татарстан Рамиль Закиев и полномочный представитель Духовного управления мусульман РФ в Приморском крае Джамал хазрат Гарифуллин.