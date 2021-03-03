В Якутске обсудили вопросы государственной национальной политики

Во второй день рабочего визита в Республику Саха (Якутия) заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиев принял участие в круглом столе “Государственная национальная политика и институты гражданского общества. Опыт и перспективы”. Заседание прошло в стенах Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского.

К участию в мероприятии были приглашены: актив татарских общественных организаций Дальневосточного Федерального округа, представители исполнительных органов государственной власти, местного самоуправления Республики Саха (Якутия), СМИ.

Спикеры круглого стола осветили вопросы этнокультурного развития народов, проживающих на территории двух республик, обменялись опытом обеспечения национальных интересов. Председатель Нацсовета рассказал о работе Всемирного конгресса татар в данном направлении.

Гендиректор Дома дружбы народов А.Н. Корякина сообщила, что на базе ДДН планируется открытие татарской воскресной школы.

Илюзя Абульханова