ВИДЕО: Нижнекамцев познакомили с традициями татарского народа

В Национальной библиотеке им. Кул Гали прошел мастер-класс по пошиву калфака.

Мероприятие провели в рамках национального проекта, который направлен на сохранение культурного наследия.

Перед тем как пошить одежду, читательницы изучили литературу, где подробно рассказывается история появление данного головного убора, подробно описываются орнаменты и узоры. Затем они выкроили ткань и приступили к процессу изготовления.

В планах научить читательниц шить национальное татарское ожерелье и камзул.

Занятия совершенно бесплатны, посетить их может каждый желающий.

ntr-24.ru