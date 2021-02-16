ВИДЕО: В Санкт-Петербурге и Ленинградской области продолжаются памятные мероприятия, посвящённые поэту-герою Мусе Джалилю

В городе на Неве, в сквере на Гаванской улице состоялась церемония возложения цветов к памятнику великого татарского поэта, Героя Советского Союза Мусы Джалиля.

Мероприятие было приурочено 115-летию со дня рождения поэта-героя М.Джалиля и организовано Постоянным представительством Республики Татарстан в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.Возложить цветы к памятнику и почтить память поэта-воина пришли поэты, творческие деятели, представители администрации Василеостровского района, Дома национальности Санкт-Петербурга и широкая татарская общественность города и области. В мероприятии также приняли участие автор памятника – скульптор Ахнаф Зиякаев, учащиеся 11 классов СОШ № 31 Василеостровского района и представители районной библиотеки № 4.

В начале мероприятия с приветственным словом перед участниками выступил Постоянный представитель Республики Татарстан Ренат Валиуллин.В этот памятный день, учащиеся 11А класса СОШ 31 и все желающие прочитали стихи Мусы Джалиля на русском и татарском языках.Стихи Джалиля – эхо человеческого подвига.

Данное мероприятие стало для присутствующих праздником души патриота своей Родины, поскольку Муса Джалиль является олицетворением поэтического и гражданского долга, патриотического духа, несломленной воли и борьбы до конца с фашистскими захватчиками.

Сегодня по традиции также состоялось возложение цветов к памятнику в г. Тосно у Дома творчества юных. В г. Тосно продолжился день памяти Мусы Джалиля в кинотеатре «Космонавт», в котором участие приняли ветеранские и поисковые отряды Ленинградской области, Тосненское татарское общество «Изге юл».

13 февраля в Библиотеке национальных литератур, в рамках культурно-просветительского проекта «Татарская гостиная», организованного Постоянным представительством Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области прошел торжественный вечер «Жизнь моя песней звучала в народе…», посвящённый поэту-герою Мсуе Джалилю.

Вечер был также организован общественной организацией татарских женщин “Ак калфак-Нева”, ведущие торжества: председатель женского движения Фирая Рашитова и культмассови́к Светлана Ковязина. На мероприятие были приглашены поэты, писатели, представители татарской общественности, молодежь, творческие деятели и все желающие.

С приветственным словом к приглашенным гостям обратился Постоянный представитель РТ Ренат Валиуллин. Он отметил, что в Санкт-Петербурге и г. Тосно Ленинградской области состоятся памятные, посвященные поэту-герою, антифашисту Мусе Джалилю.и пригласил всех присутствующих принять участие в них. Напомнил, что готовится к открытию стенд Памяти посвященный поэту – герою в средней общеобразовательной школе №138 Калининского района Санкт-Петербурга.

В программу мероприятия было включено: выступление Люции Мусаевны Джалиловой – дочери Мусы Джалиля, демонстрация фрагментов из д/ф «М.Джалиль», трансляция видеоролика «Монолог из дома» актрисы ТЮЗа им. Брянцева Лилиан Наврозашвили о своем легендарном дедушке Мусе Джалиле и клипов из х/фильмов с ее участием, татарских фольклорных ансамблей «Акчарлак» и «Нур» и чтение стихов поэта.

Петербургский писатель Виктор Кокосов выступил с презентацией книги «Правда о Второй Ударной». Также слушали выступление члена Союза писателей Санкт-Петербурга, автора-исполнителя Алексея Носова песни, посвящённые поэту.

Гости увидели новые работы художников Петербурга, посвящённых М.Джалилю, экспозицию татарского женского рукоделия «Из бабушкиного сундука» и была подготовлена книжно-иллюстративная выставка «Муса Джалиль. Сквозь бури» из фондов Библиотеки национальных литератур.

Напомним, что завершится памятный марафон в честь М.Джалиля в библиотеке «Музей книги блокадного города» организацией совместного культурно-просветительского мероприятия, посвящённого снятию блокады Ленинграда и 115-летней годовщине со дня рождения татарского поэта-героя Мусы Джалиля 25 февраля.

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