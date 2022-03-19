Вышивать, так вместе

Изюминкой проекта, инициированного правительством Чувашской Республики и приуроченного к Году культурного наследия народов России, станет создание большой карты нашей страны в виде вышитого полотна. Его отдельные фрагменты будут отражать свое­образие каждого региона через характерные узоры и техники вышивки.

Карту Татарстана вышивает Луиза Фасхутдинова, один из ведущих художников республики в области декоративно-прикладного искусства. «На нашем фрагменте будет изображён татарский орнамент, в работе я применяю несколько видов тамбурной вышивки и золотное шитьё, символизирующие богатство республики», – поделилась она своей творческой задумкой.

К всероссийской акции присоединились 60 регионов, привлечены лучшие мастера. В январе организаторы разослали лекала, по которым участники будут создавать свою часть общего полотна. Сейчас работа над ним, что называется, в самом разгаре. Готовое полотно будет представлено в День России, 12 июня, в Чебоксарах. Уникальную работу презентует амбасcадор проекта – народная артистка России Надежда Бабкина. Планируется, что в дальнейшем вышитая карта будет путешествовать по всем федеральным округам вплоть до завершения акции 12 декабря в Москве.

«Год культурного наследия России – это замечательная и уникальная возможность всем регионам нашей страны объединиться, проявить себя и продемонстрировать собственные национальные традиции. Вышитая карта вберёт в себя удивительное многообразие России, её многонациональность и мощь», – прокомментировала идею проекта Надежда Бабкина.

«Проект обещает быть интересным и в полном смысле слова ярким», – отметила в свою очередь министр культуры Чувашии Светлана Каликова.

Газета Республика Татарстан