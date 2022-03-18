В Азнакаево в рамках 1100-летия пройдет Республиканский конкурс чтецов Корана

В 16-й день месяца Шагбан (19 марта) в городе Азнакаево в пятый раз пройдет республиканский конкурс Куръана среди мужчин. Соревнования приурочены к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. Организаторами конкурса являются Духовное управление мусульман РТ, Юго-восточный казыят, мухтасибат города Азнакаево и Азнакаевского района, администрация Азнакаевского района и семья Шакировых.

В отличие от предыдущих лет, в этом году участники конкурса будут соревноваться в трех номинациях:

– Знание наизусть последних двух джузов текста Священного Куръана.

– Знание наизусть последних семи джузов текста Священного Куръана.

– Хифз – знание наизусть всего текста Священного Куръана.

Конкурс направлен на популяризацию знания Куръана наизусть среди мусульман и мотивирование их на совершенствование этих знаний. В связи этим участники прошлых конкурсов должны будут продемонстрировать знание большего количества джузов (например, победитель предыдущего конкурса на знание 2 последних джузов имеет право подать заявку на участие в конкурсе только в номинации выше).

Допускаются к участию в конкурсе по одному человеку с одного мухтасибата в каждой номинации.

Не допускаются для участия в номинациях по знанию 2 и 7 джузов лица, обучающиеся в центрах заучивания Куръана, и хафизы, знающие Куръан наизусть.

Участники конкурса должны быть официально выдвинутыми от имени религиозной организации ДУМ РТ.

Оценивать знания конкурсантов будут члены жюри, состоящего из известных знатоков Куръана республики.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 12 марта 2022 года на электронную почту [email protected] В заявке на участие в конкурсе необходимо указать паспортные данные, номер телефона, место учебы или работы. Телефон для справок: 89172589427.

Конкурс состоится 19 марта в Доме культуры г. Азнакаево (ул. Султангалиева, 21). В 07:00 ч. – регистрация, 08:00 ч. – начало конкурса.

dumrt.ru