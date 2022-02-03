Зональные этапы фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» пройдут в десяти городах Татарстана

В десяти городах и селах Татарстана будут проведены зональные этапы XXII Ежегодного открытого республиканского телевизионного молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык».

Отборочные туры пройдут в Альметьевске (25-27 февраля), Набережных Челнах (1-2 марта), Нижнекамске (6-7 марта), Агрызе (9-10 марта), Чистополе (13-14 марта), Арске (17-19 марта), Казани (17-19 марта), Лаишеве (22-23 марта), селе Старое Дрожжаное (26-27 марта) и Зеленодольске (29-30 марта).

Проявить себя смогут как отдельные коллективы, так и исполнители в возрасте от 5 до 21 года номинациях «Вокал-соло», «Вокальные ансамбли», «Хореография», «Конферанс», «Лучшая музыка к песне», «Лучший текст песни» и «Лучший видеоклип». Фестивалем предусмотрены три возрастные группы.

Из-за сложной эпидемиологической ситуации отборочные туры пройдут без зрителей с соблюдением всех санитарных норм. Однако для желающих оценить творчество детей будет реализована онлайн-трансляция.

«Нами уже принято огромное количество заявок. Ожидается, что в проекте этого года примут участие более 50 тысяч татарстанцев. Я с гордостью могу сказать, что за 22 года “Созвездие-Йолдызлык” стал самым востребованным и популярным проектом республики», – рассказал генеральный продюсер фестивального движения, заслуженный деятель искусств РТ Дмитрий Туманов.

С 7 февраля в разных районах республики в рамках подготовки к фестивалю будет проведена серия мастер-классов от ведущих мастеров.

В апреле финалисты зональных этапов встретятся на Суперфинале на сцене КСК КФУ «УНИКС» и Арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык», где поборются за шанс выйти на гала-концерт проекта. Традиционно он пройдет в КРК «Пирамида» 22 апреля. Именно здесь станут известны имена победителей фестивального движения этого года.

idel-tat.ru