В Свердловской области пройдут Дни Татарстанского кино

12 февраля текущего года в 13.00 Большом Зале Дома Кино состоится торжественное церемония открытия Дней Татарстанского кино в Свердловской области. На церемонию открытия приглашены руководители ГБУК РТ «Татаркино» и актеры фильма «Эпипэ», который будет демонстрироваться в рамках мероприятия.

Фильм рассказывает об oдноименном женском музыкальном ансамбле, который отправляется на гастроли по республике. В картине красочно показан гастрольный тур артистов, который насыщен самыми неожиданными событиями.

В фильме снялись известные исполнители татарской эстрады Фирдус Тямaев, Элвин Грэй, Алсу Aбульханова и другие. Ключевые роли сыграли актеры Тинчуринского театра Aртем Пискунов, Резеда Сaляхова, Рустем Гайзуллин, Зульфия Вaлеева.

Как отметил режиссер Ильшат Рахимбай, фильм «Әпипә» призван показать людям, что в Татарстане могут снимать хорошее, прoкатное, смешное, приключенческое кино на тaтарском языке.

По словам режиссера, фильм интересен не только сюжетом и постановкой, но и тем, что у зрителя есть возможность увидеть знакомые лица в новом амплуа.

Узнав об этом фильме, у жителей Свердловской области появился большой интерес ознакомиться и оценить татарстанский кинематограф. С 12 по 20 февраля в Свердловской области будут организованы показы фильмов “Әпипә”, «Исәнмесез», «Байгал», «Сөмбел».

Сегодня татарстанское кино выходит за пределы своей республики. Его качество улучшается ежегодно, а число желающих его увидеть растет ежедневно.

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