Татарстан представил экспозицию на выставке-форуме «Уникальная Россия»

С 27 января по 13 февраля 2022 года в Выставочном центре «Гостиный двор» (г.Москва) проходит II Художественно-промышленная выставка-форум «Уникальная Россия».

Татарстан представил экспозицию для салона «Народные художественные промыслы России», где гости салона могут погрузиться в уникальную культуру татарской республики, ее историческое прошлое и постичь секреты старинных ремесел.

Отличительной чертой данной экспозиции является то, что впервые на выставке представлены все ведущие учебные заведения, занимающиеся подготовкой мастеров-прикладников республики: ФГБОУ ВО “Казанский государственный институт культуры”, ГАПОУ “Казанский техникум народных художественных промыслов”, ГАПОУ “Казанское художественное училище имени Н.И.Фешина”.

Так же свои изделия представили легендарные бренды Татарстана: Алексеевская фабрика художественного ткачества, Сахтиан, Презент, Бюро бану; признанные мастера: ювелир Р.А.Мухаметшин, мастера по изготовлению музыкальных инструментов Д.Г.Вильданов, Ф.Х.Ханбеков, художник ДПИ Р.Х.Ахметов и др.

В рамках программы-форума 5 февраля пройдёт презентация подарочного издания “Каталог народных художественных промыслов и ремёсел Республики Татарстан”

Справка

Наступивший 2022 год объявлен Президентом России В.В. Путиным Годом культурного наследия народов России. Выставка-форум «Уникальная Россия» отражает красоту и богатство регионов России, соединяет прошлое, настоящее и будущее нашей страны. Отличительной чертой выставки является ее мощная историческая составляющая. II выставка-форум «Уникальная Россия» в этом году посвящена: 1160-летию зарождения Российской государственности; 350-летию Императору Петру I; 100-летию СССР; 90-летию Северному Морскому Пути, 875-летию основания г. Москвы. В рамках «Уникальной России» будет также представлен проект, посвященный 140-летию Всероссийской художественно-промышленной выставки в Москве 1882 года.

«Уникальная Россия» – это более 20 выставок и арт-проектов внутри одной выставки, площадь 10 000 кв.м, 53 региона Российской Федерации, более 1200 участников, 1500 художников из 4-х творческих союзов и 3-х Ассоциаций; 23 000 посетителей, 35 деловых и культурных мероприятий, 37 показов дизайнерских коллекций одежды.

Форум проводится при поддержке Министерства финансов Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Федерального агентства по делам национальностей России.

mincult.tatarstan.ru