Более 100 казанцев будут обучаться на курсах Корана, готовясь к Рамадану

В первый день месяца Раджаб, 2 февраля, ровно за 2 месяца до наступления Священного Рамадана, в Казани начались занятия по обучению чтению Корана «От нуля до Корана». Бесплатные курсы организованы муфтиятом Татарстана и Центром подготовки хафизов Корана имени Гусмана ибн Гаффана КИУ для всех желающих подготовиться к Рамадану, в котором традиционно мусульмане совершают хатм Корана, т.е. полное его прочтение.

На уроки Корана записались более 100 человек от 16 лет. С учетом пожеланий учащихся, курсы проводятся в вечернее время раздельно для мужчин и женщин. Примечательно, что большое количество среди шакирдов — женщины, в связи с чем организаторы решили расширить количество площадок за счет медресе Апанаевской мечети.

2 февраля первый урок прошел в казанских мечетях «Энилер», «Иман нуры» и центре «Рашида». Преподаватели ознакомили собравшихся с программой, основным содержанием курсов Корана, изучаемым материалом. С 3 февраля уроки начнутся в мечетях «Казан нуры» и «Гаиля». Также желающих обучиться в выходной день примет мечеть «Зангар» — здесь занятия будут проходить только для мужчин, и на первое занятие они соберутся 5 февраля.

Специально организованные курсы пройдут в 8 мечетях по 2 раза в неделю в течение двух месяцев. Они предусматривают изучение арабского алфавита, таджвида и правил чтения Корана. Занятия ведут специалисты Центра подготовки хафизов Корана. Мечети, в которых проходят занятия, находятся по адресам: «Рашида” (Цветочная, 24); «Энилер» (Газовая, 18); «Зангар» (Сары Садыковой, 8); «Казан Нуры» (Фатыха Амирхана, 3); «Нур Ислам» (Мусы Бигиева, 36); «Иман Нуры» (Дорожная, 32) и “Гаиля” (Файзи, 2), «Апанай» (ул. Каюма Насыри, 27). Успешно окончившим курсы будут вручены сертификаты и подарки.

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