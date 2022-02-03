Появились эскизы стелы в честь поэта-суфия XVII века, которую возведут в Татарстане

В Пестречинском районе Татарстана в этом году начнется строительство стелы в честь татарского и башкирского поэта-суфия XVII века, писавшего под псевдонимом Мавля Колый. 1 апреля у въезда в село Чита на месте будущей стелы состоится закладка капсулы с посланием к потомкам, а само строительство запланировано на лето.

«Послание потомкам будет написано на русском, татарском, английском, арабском, чтобы они хранили и чтили язык», — об этом ИА «Татар-информ» сообщили в администрации района.

Предполагается, что высота стелы составит 6 метров, рядом с ней будет облагорожена территория, высажены деревья. Глава района Ильхам Кашапов выехал на место будущего объекта, поручил продумать и подготовить место для закладки капсулы. Помимо этого местная мечеть в Чите также будет названа в честь Мавля Колыя.

Мавля Колый внес значительный вклад в духовную жизнь населенных пунктов Заказанья, Юго-Восточного и Восточного Татарстана и других регионов Поволжья и Урала, стран мусульманского Востока и Евразии. Точное место рождения поэта неизвестно. Согласно некоторым данным, будущий религиозный деятель появился на свет именно в селе Чита, по другим — в селе Кулаево. Детали его биографии ученые восстанавливают по произведениям, так как никаких документов не сохранилось.

1 апреля в Пестрецах состоится всероссийская конференция, посвященная Мавле Колыю. В ней примут участие ученые и специалисты — историки, философы, археологи, этнографы, религиоведы, культурологи и многие другие.

На конференции обсудят проблемы и вопросы, связанные с изучением историко-культурного прошлого регионов бассейна реки Меши и Заказанья в пределах Татарстана и сопредельных территорий, изучения жизни, деятельности и духовно-культурного наследия, увековечивания памяти Мавли Колыя.

tatar-inform.ru