В Нижневартовске пройдет конкурс «Джалиловские чтения»

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Нижневартовска «Центр детского и юношеского технического творчества «Патриот» проводит IV городской литературный конкурс чтецов «Джалиловские чтения».

Конкурс проводится среди воспитанников, обучающихся и педагогических работников образовательных организаций, подведомственных департаменту образования администрации города Нижневартовска, родителей.

Конкурс пройдет с 8 февраля по 3 марта 2022 года. Форма проведения: заочная. Возраст участников: от 4 до 18 лет.

Цель конкурса – формирование интереса к творчеству героя Советского Союза, татарского поэта Мусы Джалиля, развитие умения чувствовать красоту и выразительность поэтического слова.

Номинации:

– «Исполнение литературного произведения Мусы Джалиля на татарском языке»;

– «Исполнение литературного произведения Мусы Джалиля на русском языке»;

– «Исполнение литературного произведения о Мусе Джалиле».

Приём заявок: с 08.02.2022 по 15.02.2022г.