В трех театрах Казани появятся семь национальных спектаклей с тифлокомментированием

Три театра из Татарстана стали победителями грантового конкурса на организацию тифлокомментирования репертуарных спектаклей в рамках программы поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд» Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт». Грантовой поддержкой заручились театр кукол «Экият», Татарский театр имени Камала и ТЮЗ имени Кариева.

За работу над непосредственным тифлокомментированием возьмется заведующая отделом организационно-методической и библиографической деятельности Республиканской специальной библиотеки для слепых и слабовидящих – тифлокомментатор высшей категориии Гелюся Закирова.

Она отметила востребованность среди людей с нарушением зрения адаптированных постановок.

«У нас в Казани очень много театралов, которые имеют нарушения зрения. И до 2018 года, посещая спектакли, они не имели возможности полноценно их воспринимать: сценография, костюмы, движения артистов были им недоступны, а погружались в историю только через диалоги. И только четыре года назад у нас появился первый в Татарстане спектакль, адаптированный под таких людей. Вообще, Татарстан был первым регионом России, который внедрил такую услугу на национальном языке», – рассказала Гелюся Закирова.

В этом году в театре кукол «Экият» для слабовидящих и незрячих людей будут адаптированы спектакли «Сны Диснея», «Волк и семеро козлят» и «Мырау батыр» («Приключения кота Мырау батыра»). В театре Кариева состоятся тифлопремьеры спектаклей «Суннатчи бабай» и «Волжская», а в Камаловском театре – «Сәфәр» и «Исәнме улым».

«Спектакли были выбраны совместно с театрами. Мы также учли и всегда учитываем перед тифлокомментированием пожелания целевой аудитории. При выборе мы ориентируемся только на репертуарные постановки, чтобы как можно больше слабовидящих людей смогли полноценно прикоснуться к театральному искусству», – отметила Гелюся Закирова.

Она заметила, что на адаптацию только одного спектакля уходит около месяца. Учитывая, что на сегодня в Татарстане только два человека прошли специализированное обучение, работа над тифлокомментированием может занять некоторое времени.

«Сейчас я работаю над спектаклем “Волк и семеро козлят”. Помимо этого, грант на тифлокомментирование постановок выиграл мордовский, ульяновский и марийский театры, адаптациями спектаклей которых также займусь я. Работы много, но что делать: в этих регионах тифлокомментаторов нет вообще», – поделилась Закирова.

Однако, как заверила Гелюся Закирова, задача хоть и непростая, но посильная. За последние годы в татарстанских государственных театрах у 21 из 250 спектаклей появилось тифлокомментирование.

Лиля Шайхутдинова

tatar-inform.ru