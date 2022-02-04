Камила Валиева представит Россию в командных соревнованиях фигуристов на Играх

Назван состав сборной России по фигурному катанию на командные соревнования Олимпиады в Пекине. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на службу информации Олимпийского комитета России (ОКР).
Полностью состав на командный турнир выглядит следующим образом:
- мужчины: Марк Кондратюк;
- женщины: Камила Валиева;
- пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов;
- танцы на льду: Виктория Синицина/Никита Кацалапов.
Они выступят с короткими программами, перед произвольными возможны замены.
Командный турнир на Играх в Пекине пройдет 4, 6 и 7 февраля. Всего в соревнованиях примут участие десять стран. Дисциплины короткой программы пройдут 4 и 6 февраля, произвольной — 6 и 7 февраля.
Анна Сатдинова, Михаил Юшков