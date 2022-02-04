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Камила Валиева представит Россию в командных соревнованиях фигуристов на Играх

Камила Валиева представит Россию в командных соревнованиях фигуристов на Играх

в Новости, Слайдер, Спорт, Главные новости, 04.02.2022 0 4

Назван состав сборной России по фигурному катанию на командные соревнования Олимпиады в Пекине. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на службу информации Олимпийского комитета России (ОКР).

Полностью состав на командный турнир выглядит следующим образом:

  • мужчины: Марк Кондратюк;
  • женщины: Камила Валиева;
  • пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов;
  • танцы на льду: Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

Они выступят с короткими программами, перед произвольными возможны замены.

Командный турнир на Играх в Пекине пройдет 4, 6 и 7 февраля. Всего в соревнованиях примут участие десять стран. Дисциплины короткой программы пройдут 4 и 6 февраля, произвольной — 6 и 7 февраля.

Анна Сатдинова, Михаил Юшков

sportrbc.ru

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