Чак-чак байрам собирает гостей

В г. Нязепетровск Челябинской области в пятый раз пройдет праздник татарской и башкирской национальной кухни.

Чак-чак готовится из самых простых продуктов — муки, яиц, масла и меда, но у каждой хозяйки получается по-своему. Попробовать знаменитый десерт, а также узнать секреты его приготовления жители и гости Нязепетровского района смогут на празднике, который начнется 20 февраля в 13 часов в РДК.

Для гостей выступят лучшие фольклорные коллективы Нязепетровского района, ожидаются также гости из Челябинска и республики Башкортостан. Мастера и умельцы представят свои работы на выставке декоративно-прикладного творчества и проведут мастер-классы по вышивке тамбурным швом, научат делать калфак, национальные куклы и хлысты.

np-vesti.ru