«Карабай» җырының яңа версиясе Британия радиосы тапшыруында яңгыраган

Марат Taturas, Michiel Hollanders, Геннадий Лаврентьев һәм Зәринә Вилданова «Карабай»ның үз версияләрен яздырган. Ул «Татар» радиосына гына түгел, Британиянең The Culture and Community Show Kane FM Official радиосына да килеп эләккән. Композициянең нигезендә XX гасыр башында механик бакыр пластинкаларда сакланган оригиналь көй ята.