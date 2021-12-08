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​Кабмин РТ утвердил новые гранты на сохранение татарского языка за пределами республики

​Кабмин РТ утвердил новые гранты на сохранение татарского языка за пределами республики

в Новости, Слайдер, Главные новости, 08.12.2021 0 6

Кабинет министров Татарстана утвердил гранты для поддержки инициатив по сохранению и развитию татарского языка за пределами республики. Соответствующее постановление правительства республики подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин. Документ опубликован на портале правовой информации.

Гранты предназначены для образовательных и общественных организаций. Их вводят в рамках реализации госпрограммы «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2014−2022 годы». Ежегодно будет предоставляться пять грантов в размере 100 тыс. рублей каждый. Деньги получат организации, прошедшие отбор министерства образования и науки РТ.

Согласно положению, не менее 20% от суммы средств, которую получатель гранта потратит на проект, должны быть обеспечены за счет внебюджетных источников. Участвовать в конкурсе могут лишь те организации, которые работают за пределами республики.

Проекты будут отбирать по следующим критериям:

  • актуальность и социальная значимость;
  • кадровая обеспеченность;
  • практическая значимость, востребованность;
  • обоснованность расходов на реализацию;
  • прогнозируемость конкретного результата;
  • наличие показателей результативности проекта.

Контроль за исполнением постановления возложен на минобрнауки республики.

business-gazeta.ru

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